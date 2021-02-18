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Следователи организовали проверку после взрыва машины в Скопине
Известно, что 18 февраля около здания местного следкома произошел взрыв — припаркованная машина загорелась из-за утечки газа из баллона, лежащего в багажнике. Водитель и пассажир получили незначительные повреждения.

Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СКР проводится доследственную проверку по факту утечки бытового газа.

Известно, что 18 февраля около здания местного следкома произошел взрыв — припаркованная машина загорелась из-за утечки газа из баллона, лежащего в багажнике. Водитель и пассажир получили незначительные повреждения.

Выяснилось, что незадолго до взрыва баллон заправили бытовым газом на АЗС Скопина.

«В ходе проверки действиям должностных лиц автозаправочной станции будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.