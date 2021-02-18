Рязанских водителей попросили помочь в поисках 25-летнего мужчины

Рязанских водителей попросили помочь в поисках 25-летнего Алексея Яковлева. Молодой человек нуждается в медицинской помощи.

Рязанских водителей попросили помочь в поисках 25-летнего Алексея Яковлева. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт». Молодой человек нуждается в медицинской помощи.

Для организации поисков нужен водитель для доставки оборудования для пилота БПЛА на место ПСР и обратно.

Всех, кто может помочь, просят позвонить по телефону: +7 (920) 632-92-51

Напомним, рязанец пропал 13 февраля.