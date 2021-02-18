Рязанская область поучаствует во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры»

Акцию организовали Министерство просвещения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, АНО «Цифровая экономика» и компания Mail.ru Group в партнерстве с российскими компаниями сферы информационных технологий. С 8 февраля по всей России проходит «Урок цифры» на тему «Приватность в цифровом мире».

Рязанская область принимает участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Акцию организовали Министерство просвещения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, АНО «Цифровая экономика» и компания Mail.ru Group в партнерстве с российскими компаниями сферы информационных технологий.

«Образовательный проект для школьников „Урок цифры“, стартовавший в декабре 2018 года, направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у учеников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий», — отметили в сообщении.

С 8 февраля по всей России проходит «Урок цифры» на тему «Приватность в цифровом мире». В рамках очередного этапа проекта для учащихся шестых классов Ермишинской средней школы 18 февраля прошел онлайн-урок с участием экспертов. Учащихся познакомили с основами информационной безопасности и защитой персональных данных.