Рязанцы пожаловались Путину на работу транспорта в морозы

Рязанцы пожаловались Путину на работу транспорта в морозы. Соответствующее сообщение опубликовали в четверг, 18 февраля, в соцсетях. Жители Кального отмечают, что на остановке «Касимовское шоссе» по утрам транспорт останавливается раз в 15 минут.

Рязанцы пожаловались президенту Владимиру Путину на работу транспорта в морозы. Соответствующее сообщение опубликовали в четверг, 18 февраля, в соцсетях.

Жители Кального отмечают, что на остановке «Касимовское шоссе» по утрам транспорт останавливается раз в 15 минут, когда на остановке находится около 50 человек. «Подъехал 17 автобус народ из него просто вываливался. Спустя 15 минут человек 10 в том числе и дети пошли по морозу -26 пешком в сторону Кального», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что написал жалобу в приемную президента.