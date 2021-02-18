Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу

В субботу россияне будут работать вместо понедельника. Перенос выходного с субботы на понедельник позволит отдыхать три дня подряд.

В субботу, 20 февраля, россиян ждет короткий рабочий день. Об этом сообщил замруководителя Роструда Иван Шкловец, передает РИА Новости .

Он отметил, что перенос выходного с субботы на понедельник, 22 февраля, позволит отдыхать три дня подряд.

«В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час», — сказал Шкловец.

На следующей неделе россиян ждут всего три рабочих дня.