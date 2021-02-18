Россиянам упростят получение налогового вычета

Федеральная налоговая служба рассказала о планах объединить «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Это позволит россиянам видеть свои покупки, которые они оплатили по банковским картам и быстро заявлять о вычете.

Федеральная налоговая служба рассказала о планах объединить «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Об этом сообщает ТАСС .

Это позволит россиянам видеть свои покупки, которые они оплатили по банковским картам и быстро заявлять о вычете. Короткие сценарии заполнения 3-НДФЛ (возврат и доход) уже появились в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

С марта ФНС планирует запустить технологию для упрощенного получения имущественных и инвестиционных вычетов.