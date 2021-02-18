При столкновении «одиннадцатой» и «Калины» в Новомичуринске пострадала женщина
В среду, 17 февраля, на улице Заводской в Новомичуринске произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В среду, 17 февраля, на улице Заводской в Новомичуринске произошло ДТП. Об этом сообщила
В 17:30 38-летняя местная жительница на ВАЗ-2111 выезжала с прилегающей территории и не пропустила Lada Kalina под управлением 38-летнего местного жителя.
В результате травмы получила 45-летняя пассажирка Kalina, ей оказали медпомощь.