Пьяный водитель устроил аварию в Песочне, пострадала женщина

ДТП произошло вечером 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вечером в среду, 17 февраля, в Дашково-Песочне произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 39-летний водитель Lada Granta выезжал с прилегающей территории на улице Новоселов и не пропустил Skoda Octavia под управлением 37-летнего рязанца. В результате столкновения травмы получила 34-летняя пассажирка Skoda, ей оказали медпомощь.

Оказалось, что водитель Lada был пьян — алкотест показал 0,818 промилле на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 5 раз превышает допустимый уровень.