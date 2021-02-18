ФСБ задержала в десяти регионах России членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

Членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержали в республике Крым, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях. В отношении семерых задержанных уже возбудили уголовные дела.

ФСБ задержала в 10 регионах страны членов запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержали в республике Крым, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях.

В ФСБ сообщили, что члены структуры через интернет распространяли среди жителей России «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации».

В отношении семерых задержанных уже возбудили уголовные дела.

В местах жительства задержанных нашли и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, которые они использовали для террористической деятельности.