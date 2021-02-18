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ДТП и сломанная техника. Рязань «встала» в десятибалльных пробках
Утром в четверг, 18 февраля, Рязань «встала» в десятибалльных пробках. Об этом сообщил сервис «Яндекс. Карты».

Утром в четверг, 18 февраля, Рязань «встала» в десятибалльных пробках. Об этом сообщил сервис «Яндекс. Карты».

Помимо снега, движение затруднено из-за аварий. В частности, ДТП произошло на пересечении Касимовского шоссе и Северной окружной дороги.

Кроме того, на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской Армии образовался затор из-за сломавшегося мусоровоза.

Движение затруднено на выезде из Канищева, со Шлакового и из Дашково-Песочни, на улицах Дзержинского, Спортивной, Есенина.