Депутаты заявили, что Рязани нужна более мощная техника для уборки снега

На заседании заявили, что город нуждается в дополнительной более мощной снегоуборочной технике. Было принято решение составить перечень машин, которых не хватает для уборки снега в городе.

В гордуме на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры депутаты рассмотрели вопросы содержания дорог в феврале и нехватки более мощной техники в городе для уборки снега.

По словам депутатов, тротуары и около 200 остановок общественного транспорта и пешеходных переходов очищаются ежедневно. На помощь к уборке привлечены подрядные организации. Дирекция благоустройства очищает и платные парковки в центре города, которые обслуживает оператор «Ростелеком».

На заседании отметили, что направили по этому вопросу обращение в прокуратуру. Уборка дорог проходит вечером и ночью с помощью координирования с сотрудниками ГИБДД в чате социальной сети.

Туда присылают фотографии автомобилей, мешающих уборке улиц. На заседании заявили, что город нуждается в дополнительной более мощной снегоуборочной технике. Было принято решение составить перечень машин, которых не хватает для уборки снега в городе.