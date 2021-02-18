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Депутаты планируют увеличить отпуск за ненормированный рабочий день
В Госдуме предлагают увеличить отпуск за ненормированный рабочий день. Это предложение связано с созданием единой цифровой платформы вакансий.

В Госдуме предлагают увеличить отпуск за ненормированный рабочий день. Об этом пишет РИА Новости.

Это предложение связано с созданием единой цифровой платформы вакансий. Депутаты планируют прописать категории сотрудников, которые могут работать ненормированно, а также установить для них более существенные социальные гарантии в виде увеличения отпуска. Сейчас это три дополнительных дня.

«В настоящее время ненормированный рабочий день воспринимается работодателем как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи, поэтому парламентарии намерены заняться этим вопросом», — пояснил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.