Члены рязанских студотрядов опробовали лед крытого катка «Айсберг»

На ледовой арене крытого катка «Айсберг» прошло первое пробное оздоровительное катание на коньках, в котором участвовали бойцы регионального отделения «Российских студенческих отрядов».

На ледовой арене крытого катка «Айсберг» прошло первое пробное оздоровительное катание на коньках, в котором участвовали бойцы регионального отделения «Российских студенческих отрядов».

По словам комиссара регионального отделения Дмитрия Синицына, движение РязСО сейчас активно развивается.

«Ведется постоянное привлечение студентов в наши ряды, уже готовимся к летней целине. Также сейчас делаем упор на повышения уровня мероприятий. Событие подобного плана на льду мы проводили в первый раз. Нашим бойцам, судя по отзывам, очень понравилось мероприятие. Коньки, музыка и смех — атмосфера праздника — то, что нужно, чтобы отметить День российских студенческих отрядов! Ледовая арена очень хороша — яркая, свежая и с прекрасным льдом. Рады, что в нашем городе появилась такая арена, готовая к сотрудничеству», — сказал он.

Директор ледового катка Павел Гамзин рассказал, что сейчас идет процесс формирования групп хоккея и фигурного катания, проходят встречи с родителями и нашими будущими воспитанниками.

«Совсем скоро спортивная школа „Айсберг“ распахнет свои двери, поэтому мы заняты тестированием всех систем спортивного объекта, отладкой оборудования, для нас очень важно, чтобы нашим будущим воспитанникам и посетителям катка было комфортно и удобно. Для нас важна обратная связь и мы обязательно расспросим ребят, которые сегодня были у нас на первом катании, что им понравилось, а над чем надо поработать», — отметил Гамзин.

Для посетителей катка будут предусмотрены раздевалки, пункт проката и заточки коньков.

Крытый ледовый каток построили в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».