Бывшего сотрудника рязанского радиоуниверситета отправили в колонию за кражу более 70 миллионов

Подсудимый организовал преступную группу — вместе с другими сотрудниками вуза он должен был провести исследование и получил на это субсидию в размере 72,5 миллиона рублей.

Бывшему сотруднику рязанского университета, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, огласили приговор. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

При содействии регионального УФСБ установлено, что подсудимый организовал преступную группу — вместе с другими сотрудниками вуза он должен был провести исследование и получил на это субсидию в размере 72,5 миллиона рублей. Никаких работ они не провели.

В отношении организатора группы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159, он полностью признал вину и раскаялся.

Бывшего сотрудника РГРТУ приговорили к двум годам в исправительной колонии общего режима. Потерпевшей стороной признали Минобр России, вопрос о возмещении материального ущерба обсудят отдельно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.