Активисты призвали региональный минздрав возобновить работу ФАПа в Касимовском районе

Жители трех населенных пунктов — Крюково, Ларино и Полутино — обратились в ОНФ и пожаловались на неработающий в селе Крюково ФАП. Отмечается, что около 500 жителей близлежащих сел последние два года не могут получать медпомощь, несмотря на наличие оборудованного медпункта.

Активисты Общероссийского народного фронта призвали минздрав Рязанской области «оперативно принять меры» для возобновления работы ФАПа в селе Крюково Касимовского района. Об этом сообщили общественники.

Активисты направили соответствующее обращение в минздрав Рязанской области. Они сообщили, что жители трех населенных пунктов — Крюково, Ларино и Полутино — обратились в ОНФ и пожаловались на неработающий в селе Крюково ФАП. Отмечается, что около 500 жителей близлежащих сел последние два года не могут получать помощь врачей, несмотря на наличие оборудованного медпункта.

«В 2018 году в селе Крюково Касимовского района прошло сокращение зарплатных ставок сотрудников действующего ФАПа, в результате чего персонал медицинского пункта был вынужден оставить работу. Ведь итоговая заработная плата стала составлять менее 10 тысяч рублей. Жители Крюково, Ларино, Полутино лишились возможности получать хоть какую-то медицинскую помощь», — рассказали активисты.

Также медпомощь теперь не получают местные школа и детский сад. Ранее в ФАПе делали профилактические прививки и оказывали доврачебную помощь.

Местные жители обращались к главе сельского поселения, на что главврач Елатомской районной больницы сообщил, что в ФАП не могут найти сотрудника на «столь мизерную» зарплату.

Пока местные жители обращаются за медпомощью в села, где работают ФАПы. В некоторые из них общественный транспорт ходит только два раза в день. По словам сельчан, несколько раз к ним приезжал передвижной ФАП, иногда приезжает терапевт из районной больницы, но «таким способом решить потребность в медицинском обслуживании все равно не получается», поскольку в селах проживают пожилые люди, нуждающиеся в уколах, капельницах.

Активисты ОНФ направилии запросы в министерство здравоохранения Рязанской области и в Елатомскую районную больницу с просьбой возобновить работу фельдшерско-акушерского пункта.

«Мы просим найти средства для того, чтобы увеличить ставки сотрудников ФАПа в Крюково до полного объема. Потребность в медобслуживании в этих населенных пунктах высокая. А главное, имеется и необходимое помещение, и оборудование. Уверен, что такую простую задачу наши руководители от медицины решат без проволочек. Люди должны своевременно получать медицинскую помощь и не испытывать свое здоровье на прочность!» — подчеркнул член регионального штаба ОНФ Александр Миронов.