Активисты призвали региональный минздрав возобновить работу ФАПа в Касимовском районе

Активисты Общероссийского народного фронта призвали минздрав Рязанской области «оперативно принять меры» для возобновления работы ФАПа в селе Крюково Касимовского района. Об этом сообщили общественники.
Активисты направили соответствующее обращение в минздрав Рязанской области. Они сообщили, что жители трех населенных пунктов — Крюково, Ларино и Полутино — обратились в ОНФ и пожаловались на неработающий в селе Крюково ФАП. Отмечается, что около 500 жителей близлежащих сел последние два года не могут получать помощь врачей, несмотря на наличие оборудованного медпункта.
«В 2018 году в селе Крюково Касимовского района прошло сокращение зарплатных ставок сотрудников действующего ФАПа, в результате чего персонал медицинского пункта был вынужден оставить работу. Ведь итоговая заработная плата стала составлять менее 10 тысяч рублей. Жители Крюково, Ларино, Полутино лишились возможности получать хоть какую-то медицинскую помощь», — рассказали активисты.
Также медпомощь теперь не получают местные школа и детский сад. Ранее в ФАПе делали профилактические прививки и оказывали доврачебную помощь.
Местные жители обращались к главе сельского поселения, на что главврач Елатомской районной больницы сообщил, что в ФАП не могут найти сотрудника на «столь мизерную» зарплату.
Пока местные жители обращаются за медпомощью в села, где работают ФАПы. В некоторые из них общественный транспорт ходит только два раза в день. По словам сельчан, несколько раз к ним приезжал передвижной ФАП, иногда приезжает терапевт из районной больницы, но «таким способом решить потребность в медицинском обслуживании все равно не получается», поскольку в селах проживают пожилые люди, нуждающиеся в уколах, капельницах.
Активисты ОНФ направилии запросы в министерство здравоохранения Рязанской области и в Елатомскую районную больницу с просьбой возобновить работу фельдшерско-акушерского пункта.
«Мы просим найти средства для того, чтобы увеличить ставки сотрудников ФАПа в Крюково до полного объема. Потребность в медобслуживании в этих населенных пунктах высокая. А главное, имеется и необходимое помещение, и оборудование. Уверен, что такую простую задачу наши руководители от медицины решат без проволочек. Люди должны своевременно получать медицинскую помощь и не испытывать свое здоровье на прочность!» — подчеркнул член регионального штаба ОНФ Александр Миронов.