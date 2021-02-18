А что в кино? «Конек-Горбунок», «Батя» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Главной российской премьерой недели стал фильм «Конек-Горбунок» по знаменитой сказке Петра Ершова. Также на экраны выходит сразу несколько комедий.

Фильм «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли рассказывает об отцовском воспитании в суровые 90-е. Комедия «Спасите Колю!» с Дмитрием Нагиевым в главной роли повествует о строгом военруке, который отправляет в армию всех потенциальных женихов своей дочери. А авантюрная комедия «Хищники» показывает противостояние амбициозного тренера личностного роста и миллионерши из-за гаражного кооператива.

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