В Рязани задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск

Злоумышленники скрывались от органов внутренних дел. Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.

Полиция задержала в Рязани двух преступников, которых объявили в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

24-летний рязанец скрывался от полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Мужчина пытался скрыться. Его объявили в федеральный розыск и вскоре задержали.

В Рязани нашли и задержали объявленного в межгосударственный розыск 29-летнего мужчину, скрывавшегося от органов внутренних дел Бухарской области. Злоумышленника подозревают в неуплате алиментов.

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.