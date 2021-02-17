Жителю Ухолова вынесли приговор за убийство мужчины

Инцидент произошел 25 сентября 2020 года. Мужчина частично признал свою вину.

Жителю Ухолова вынесли приговор за убийство мужчины. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 сентября 2020 года. Несколько человек с утра пили алкоголь во дворе дома, затем перешли в сад, а когда стемнело — в дом. Около 3 часов ночи 54-летний хозяин стал провожать гостей, один из них не захотел уходить.

Завязалась драка, в ходе которой хозяин дома схватил нож и ударил 36-летнего гостя в шею, тот скончался.

В отношении ухоловца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Он частично признал вину, ссылаясь на необходимую оборону.

Мужчину приговорили к девяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.