Врачи спасли рязанцу руку, которая попала в станок

Полгода назад в травмпункт больницы обратился мужчина с производственной травмой — его рука попала в станок во время рабочей смены. Кости пришлось собирать по частям.

Травматологи ОКБ имени Семашко восстановили рязанцу поврежденную руку. Об этом сообщили в группе учреждения «ВКонтакте».

Полгода назад в травмпункт больницы обратился мужчина с производственной травмой — его рука попала в станок во время рабочей смены. Кости пришлось собирать по частям.

Травматолог Нурлан Ибрагимов провел операцию и точно собрал все обломки. Два месяца пациента ежедневно наблюдали врачи, но оставалась вероятность того, что рука останется без движений. Через полгода кости срослись правильно и после курса восстановительной физкультуры мужчина смог вернуться к работе.