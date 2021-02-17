Врачи предупредили о появлении «супергонореи» из-за пандемии коронавируса

Чрезмерное употребление антибиотиков во время пандемии коронавируса грозит новыми болезнями, которые не поддаются терапии. Об этом пишут «
По словам врачей, самолечение может привести к росту заболеваемости резистентными (устойчивыми к лекарствам) инфекциями, передающимися половым путем, в частности, «супергонореей».
Гинеколог-репродуктолог Екатерина Утишева отметила, что избыток антибиотиков широкого спектра привел к росту резистентности возбудителя гонореи.
По ее словам, «супергонорея» может стать существенной проблемой.
Специалист добавила, что ВОЗ уже регистрирует число случаев нечувствительной сразу к нескольким препаратам гонококковой инфекции. Как отметил профессор Михаил Гомберг, президент Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем, раньше гонорею можно было лечить буквально одной таблеткой или уколом, а теперь необходимо два антибиотика из разных групп.
Гомберг добавил, что COVID-19 также может отразится на процессе появления устойчивых к антибиотикам микроорганизмов.
«Хотя это вирусное заболевание и оно не лечится антибиотиками, на фоне коронавирусной инфекции могут возникать бактериальные осложнения», — сказал он.
Акушер-гинеколог клинико-диагностического центра «Медси» Яна Никитенко отметила, что после пандемии, вероятно, можно будет столкнуться с рядом запущенных случаев заболеваний, передаваемых половым путем, а также их осложнений.