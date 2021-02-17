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Врачи предупредили о появлении «супергонореи» из-за пандемии коронавируса
COVID-19 также может отразится на процессе появления устойчивых к антибиотикам микроорганизмов. Специалистты предупредили, что после пандемии, вероятно, можно будет столкнуться с рядом запущенных случаев заболеваний, передаваемых половым путем, а также их осложнений.

Чрезмерное употребление антибиотиков во время пандемии коронавируса грозит новыми болезнями, которые не поддаются терапии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По словам врачей, самолечение может привести к росту заболеваемости резистентными (устойчивыми к лекарствам) инфекциями, передающимися половым путем, в частности, «супергонореей».

Гинеколог-репродуктолог Екатерина Утишева отметила, что избыток антибиотиков широкого спектра привел к росту резистентности возбудителя гонореи.

По ее словам, «супергонорея» может стать существенной проблемой.

Специалист добавила, что ВОЗ уже регистрирует число случаев нечувствительной сразу к нескольким препаратам гонококковой инфекции. Как отметил профессор Михаил Гомберг, президент Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем, раньше гонорею можно было лечить буквально одной таблеткой или уколом, а теперь необходимо два антибиотика из разных групп.

Гомберг добавил, что COVID-19 также может отразится на процессе появления устойчивых к антибиотикам микроорганизмов.

«Хотя это вирусное заболевание и оно не лечится антибиотиками, на фоне коронавирусной инфекции могут возникать бактериальные осложнения», — сказал он.

Акушер-гинеколог клинико-диагностического центра «Медси» Яна Никитенко отметила, что после пандемии, вероятно, можно будет столкнуться с рядом запущенных случаев заболеваний, передаваемых половым путем, а также их осложнений.