«Водоканал» провел проверку после жалоб рязанцев на голубую воду из крана

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В компании подчеркнули, что постоянно контролируют качество холодной питьевой воды перед подачей в распределительные сети и в источники водоснабжения.
«Поскольку точный адрес в сообщении не был указан и заявки на проведение внепланового анализа холодной воды непосредственно в квартире не поступали, было решено проверить холодную воду в одном из жилых домов в микрорайоне Дашково-Песочня», — говорится в сообщении.
12 февраля пробы взяли в одной из квартир дома №119 по улице Песоченской, химико-бактериологический анализ не выявил превышения гигиенических нормативов по микробиологическим и химическим показателям.
В «Водоканале» напомнили, что компания ответственность за состояние и работу городской системы холодного водоснабжения и канализации. Неполадками, связанными с внутренними сетями жилых домов, занимаются обслуживающие организации.
При возникновении проблем обращения можно направлять в диспетчерскую по телефону 41-06-26.