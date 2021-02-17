«Водоканал» провел проверку после жалоб рязанцев на голубую воду из крана

«Водоканал» организовал проверку после того, как рязанцы пожаловались на то, что в доме на улице Песоченской из-под крана идет голубая вода. Фото и видео опубликовали в соцсетях.

« Водоканал » организовал проверку после того, как рязанцы пожаловались на то, что в доме на улице Песоченской из-под крана идет голубая вода. Фото и видео опубликовали в соцсетях.

В компании подчеркнули, что постоянно контролируют качество холодной питьевой воды перед подачей в распределительные сети и в источники водоснабжения.

«Поскольку точный адрес в сообщении не был указан и заявки на проведение внепланового анализа холодной воды непосредственно в квартире не поступали, было решено проверить холодную воду в одном из жилых домов в микрорайоне Дашково-Песочня», — говорится в сообщении.

12 февраля пробы взяли в одной из квартир дома №119 по улице Песоченской, химико-бактериологический анализ не выявил превышения гигиенических нормативов по микробиологическим и химическим показателям.

В «Водоканале» напомнили, что компания ответственность за состояние и работу городской системы холодного водоснабжения и канализации. Неполадками, связанными с внутренними сетями жилых домов, занимаются обслуживающие организации.

При возникновении проблем обращения можно направлять в диспетчерскую по телефону 41-06-26.