Власти Старожиловского района посоветовали жителям ходить в школу и детсад по проезжей части

В ответе властей говорится, что тротуар от села Чернобаево до деревни Акулово официально не числится."В настоящее время проезжая часть автомобильной дороги общего пользования д. Акулово максимально расчищена, что позволяет безопасно передвигаться пешеходам", — нашли выход представители местной администрации.

Власти Старожиловского района посоветовали жителям ходить в школу и детсад по проезжей части. Так в администрации отреагировали на жалобы о нечищеных тротуарах в некоторых населенных пунктах.

В ответе властей говорится, что тротуар от села Чернобаево до деревни Акулово официально не числится.

«В настоящее время проезжая часть автомобильной дороги общего пользования д. Акулово максимально расчищена, что позволяет безопасно передвигаться пешеходам», — нашли выход представители местной администрации.

Жители в свою очередь говорят, что впервые сталкиваются с подобной проблемой и что в предыдущие годы дорожки по обочине трассы расчищали.

«Всегда трактор проезжал», — удивились жители. Это единственная дорога до образовательных учреждений. Жители добавили, что больше их поразила даже не сложившаяся ситуация, а ответ официальных лиц.

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