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В Рязани умерла учительница начальных классов с положительным тестом на COVID-19
В реанимации скончалась учительница начальных классов рязанской школы №39. У нее был диагностирован коронавирус. Об этом редакции стало известно от родителей учеников.

В реанимации скончалась учительница начальных классов рязанской школы №39. У нее был диагностирован коронавирус. Об этом редакции стало известно от родителей учеников.

Они рассказали, что в школе все скорбят об умершем преподавателе. Ее смерть стала ударом для педколлектива и родителей.

«Образовательный процесс не остановили, однако всем очень грустно. Без любимого учителя тяжело», — поделились рязанцы.