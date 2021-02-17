В Рязани умерла учительница начальных классов с положительным тестом на COVID-19

В реанимации скончалась учительница начальных классов рязанской школы №39. У нее был диагностирован коронавирус. Об этом редакции стало известно от родителей учеников.

В реанимации скончалась учительница начальных классов рязанской школы №39. У нее был диагностирован коронавирус. Об этом редакции стало известно от родителей учеников.

Они рассказали, что в школе все скорбят об умершем преподавателе. Ее смерть стала ударом для педколлектива и родителей.

«Образовательный процесс не остановили, однако всем очень грустно. Без любимого учителя тяжело», — поделились рязанцы.