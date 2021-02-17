В Рязани планируют построить современный концертный зал

В региональном минкульте РЗН. инфо сообщили, что инвестор занимается поиском участка, где разместится концертный зал. О конкретных сроках строительства речи не идет.

В Рязани планируют построить современный концертный зал. Об этом чиновники рассказали в ответ на соответствующий вопрос от местной жительницы «ВКонтакте».

Рязанка отметила, что любит ходить на концерты, при этом имеющиеся в городе площадки не удовлетворяют требованиям современности. В ДС «Олимпийский», по словам женщины, плохая акустика, а зал областной филармонии маленький, поэтому многие звезды эстрады отказываются от выступлений в Рязани. Чиновники согласились с необходимостью построить в областном центре концертный зал большей вместительности, отметив, что сейчас прорабатываются предложения от инвесторов.

В региональном минкульте РЗН. инфо сообщили, что инвестор занимается поиском участка, где разместится концертный зал. О конкретных сроках строительства речи не идет.