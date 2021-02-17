В ОНФ боятся, что два зеленых участка в дубраве на Московском вновь попадут под застройку

В Рязани из «зеленого щита» исключили два участка площадью 7 га, расположенные в дубраве на Московском шоссе близ Свято-Троицкого мужского монастыря. Как рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков, выяснилось, что эти участки включили в защитный проект неправомерно.
В 2017 году дубравы отдали в аренду с разрешенным видом использования земельного участка «для строительства торгово-развлекательного центра». Уничтожение дубравы экоактивистами удалось остановить, но по Федеральному закону территории, где разрешена застройка, не могут попасть в проект «зеленого щита».
Евгений Рыбаков пояснил, что областное правительство и министерство природопользования согласились с этим доводом.
«Общественность все равно будет бороться, чтобы сохранить эту зеленую зону. Ведь для города она является важной. Участки на Московском шоссе являются историческими: в 1950 году комсомольцы высадили на ней дубовый лес в честь пятилетия окончания войны», — добавил председатель регионального штаба ОНФ.
Какие участки теперь включат в «зеленый щит» вместо этих, пока неизвестно.