В ОНФ боятся, что два зеленых участка в дубраве на Московском вновь попадут под застройку

В Рязани из «зеленого щита» исключили два участка площадью 7 га, расположенные в дубраве на Московском шоссе близ Свято-Троицкого мужского монастыря. Как рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков, выяснилось, что эти участки включили в защитный проект неправомерно.