В ночь на четверг в Рязанской области ожидается до -25 градусов
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В ночь на четверг, 18 февраля, в Рязанской области ожидается до -25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северный, 2-7 метров секунду, днем северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха -23, -18 градусов, местами до -25 градусов, днем -16, -11 градусов.