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В мэрии открыли конкурс на освободившееся после увольнений вакансии
Участвовать в конкурсе могут граждане России и иностранных государств — участников международных договоров РФ, достигшие возраста 18 лет, отвечающие квалификационным требованиям, установленным федеральным законом.

В мэрии открыли конкурс на вакансий, которые освободились после увольнения нескольких руководителей структурных подразделений администрации. Об этом сообщила Елена Сорокина.

Так, открыты вакансии руководящих должностей сферы городского хозяйства:

  • начальник управления транспорта;
  • заместители начальника управления благоустройства города (двое);
  • заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ.

Участвовать в конкурсе могут граждане России и иностранных государств — участников международных договоров РФ, достигшие возраста 18 лет, отвечающие квалификационным требованиям, установленным федеральным законом.

Конкурс проведут в два этапа. На первом администрация опубликует объявление о проведении конкурса и о приеме документов для участия в нем. Поданные документы проверят. Второй этап проведут при наличии не менее двух кандидатов на должность, отвечающих требованиям.

С кандидатами будет работать конкурсная комиссия, которая оценит их профессиональный уровень и соответствие квалификации на основании документов об образовании, прохождении муниципальной службы, другой работы, а также на основе индивидуального собеседования, анкетирования или тестирования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей.

В состав комиссии помимо должностных лиц администрации войдут эксперты, опытные представители общественности. Подробности будут публиковать сайте мэрии в разделе «Власти города — Муниципальная служба» и в газете «Рязанские ведомости».