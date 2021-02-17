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В ФАС пожаловались на цены агрегаторов такси
Заявление подали из-за роста цен в связи со снегопадом, который наблюдается в нескольких регионах России. По словам некоторых пользователей, цены выросли в 3-5 раз.

Ассоциация прав потребителей подала заявление в ФАС из-за повышения цен на фоне снегопадов. Об этом передает Life.

Заявление подали из-за роста цен в связи со снегопадом, который наблюдается в нескольких регионах России.

Заметнее всего цены поднялись в Москве. Власти подтвердили это и порекомендовали агрегаторам не завышать цены из-за снегопада.

По словам некоторых пользователей, цены выросли в 3-5 раз.

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) также поступили жалобы на агрегаторов такси с требованием проверить их работу.

Рост цен попросили проверить «Общероссийское объединение пассажиров», «Объединение потребителей России» и общероссийское движение «Сильная Россия».

В ФАС заявили, что тариф у агрегаторов такси зависит от спроса: чем он больше, тем выше цена поездки. Там добавили, что стоимость поездок растет, поскольку в плохую погоду люди предпочитают передвигаться на машинах.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» объяснили, что система сама оценивает число запросов и машин, которые готовы их выполнить. Цены поднимаются если автомобилей меньше, чем запросов.

В пресс-службе уточнили, что мера является вынужденной, чтобы помочь «воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса». Как отметил Life, понижения цен стоит ждать только после окончания снегопада.