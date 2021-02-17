В ДТП в Касимовском районе пострадали три человека

ДТП произошло на 197 километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». 35-летний местный житель на автомобиле Ford Focus столкнулся с автомобилем «ВАЗ», которым управлял 21-летний житель Касимовского района.

Вечером во вторник, 16 февраля, в Касимовском районе столкнулись Ford и «ВАЗ». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 197 километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». 35-летний местный житель на автомобиле Ford Focus столкнулся с автомобилем «ВАЗ», которым управлял 21-летний житель Касимовского района.

Пострадали оба водителя, а также 21-летний пассажир «ВАЗа». Они обращались за медпомощью.