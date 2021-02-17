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В ДТП в Иркутской области погибли пять человек
На трассе между городами Тулун и Братск легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с «КАМазом» груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский.

В ДТП в Иркутской области погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 17 февраля, на трассе А-331 «Вилюй» легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с «КАМазом» груженным древесиной. После этого в легковушку врезался рейсовый автобус.

Известно о пяти погибших, находившихся в иномарке. Одна из них — 22-летняя девушка, которую удалось найти только во время разбора завалов.

Три человека пострадали. Двое их них доставлены в больницу. По данному факту заведено уголовное дело.