В ДТП в Иркутской области погибли пять человек
На трассе между городами Тулун и Братск легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с «КАМазом» груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский.
В ДТП в Иркутской области погибли пять человек. Об этом
В среду, 17 февраля, на трассе А-331 «Вилюй» легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с «КАМазом» груженным древесиной. После этого в легковушку врезался рейсовый автобус.
Известно о пяти погибших, находившихся в иномарке. Одна из них — 22-летняя девушка, которую удалось найти только во время разбора завалов.
Три человека пострадали. Двое их них доставлены в больницу. По данному факту заведено уголовное дело.