Угонщики «убили» машину новомичуринца и бросили ее в Тырнове
Хозяин узнал о пропаже в 4 утра, когда ему позвонил знакомый, заметивший разбитую «двенадцатую». Владелец авто обратился в полицию.
В ночь на среду, 17 февраля, у жителя Новомичуринска угнали машину. Он припарковал свой ВАЗ-2112 около дома на улице Волкова, пишет издательство «
Неизвестные «убили» машину — помяли колеса и согнули глушитель, оставили вмятины и вырвали проводку, а потом бросили ее на обочине у Тырнова.
Хозяин узнал о пропаже в 4 утра, когда ему позвонил знакомый, заметивший разбитую «двенадцатую». Владелец авто обратился в полицию. В салоне машины нашли нож, отвертку и окурки, проводится проверка.