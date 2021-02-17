Угонщики «убили» машину новомичуринца и бросили ее в Тырнове

Хозяин узнал о пропаже в 4 утра, когда ему позвонил знакомый, заметивший разбитую «двенадцатую». Владелец авто обратился в полицию.

В ночь на среду, 17 февраля, у жителя Новомичуринска угнали машину. Он припарковал свой ВАЗ-2112 около дома на улице Волкова, пишет издательство « Пресса ».

Неизвестные «убили» машину — помяли колеса и согнули глушитель, оставили вмятины и вырвали проводку, а потом бросили ее на обочине у Тырнова.

Хозяин узнал о пропаже в 4 утра, когда ему позвонил знакомый, заметивший разбитую «двенадцатую». Владелец авто обратился в полицию. В салоне машины нашли нож, отвертку и окурки, проводится проверка.