СМИ назвали имя нового главного архитектора области

И.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства региона Дмитрия Васильченко уволили 11 февраля. Он назвал это полной неожиданностью.

Управление архитектуры Рязанской области возглавит Роман Шашкин, который сейчас руководит управлением архитектуры Рязани. Об этом стало известно Vidsboku.

И.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства региона Дмитрия Васильченко уволили 11 февраля. Он назвал это полной неожиданностью.