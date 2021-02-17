Скончались еще трое рязанцев с COVID-19

Общее число заражений достигло 23 605. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 90 случаев коронавируса. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 23 605. За сутки вылечились 93 пациента, всего 21 642. Умерли 3 человека, всего 269.

В России за сутки выявили 12 828 случаев заражения, всего 4 112 151. За сутки выздоровели 17 919 пациентов, всего 3 642 582. Скончались 467 человек, всего 81 446.