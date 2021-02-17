Рязанец угнал машину каршеринга, представившись чужим именем

В отношении угонщика возбудили уголовное дело по статье 166 УК. Об этом сообщила пресс-служба столичного УМВД.

Рязанец угнал машину кашеринга в Москве, представившись чужим именем. Об этом сообщила пресс-служба столичного УМВД.

Выяснилось, что ранее судимый 20-летний молодой человек собирался вернуться домой. На Люблинской улице он заметил каршеринговый автомобиль и заплатил человеку из соцсетей, чтобы тот оформил аренду на подставного человека. После этого рязанец уехал.

Подставным человеком оказался москвич, которому приписали задолженность по кашерингу. Его мать обратилась в полицию.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело по статье 166 УК.