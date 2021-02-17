Рязанцы получат бесплатную юрпомощь в МФЦ

Рязанцам начнут оказывать бесплатную юридическую помощь в МФЦ. Воспользоваться услугой можно будет с 1 марта, записаться на прием с 20 февраля на сайте.

Рязанцам начнут оказывать бесплатную юридическую помощь в МФЦ. Воспользоваться услугой можно будет с 1 марта, записаться на прием с 20 февраля на сайте .

Юрпомощь предоставят отдельным категориям граждан, в том числе людям с низким доходом, инвалидам I-II группы, участникам Великой Отечественной войны, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам.

Среди вопросов, с которыми рязанцы смогут обратиться: предоставление мер соцподдержки, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов, обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц и другие.

Кроме того, воспользоваться услугой смогут все граждане, независимо от их принадлежности к льготным категориям и случаев, по которым они обращаются за юрпомощью в виде первичной устной консультации.