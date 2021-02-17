Рязанца разыскивают из-за долгов по алиментам

Жителя Скопина Ивана Сокальского объявили в розыск из-за долгов по алиментам в размере 253 тысяч рублей. Мужчина не выплатил алименты на несовершеннолетнего сына 2013 года рождения.

Жителя Скопина Ивана Сокальского объявили в розыск из-за долгов по алиментам в размере 253 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Рязанской области.

Мужчина не выплатил алименты на несовершеннолетнего сына 2013 года рождения.

По месту регистрации в селе Секирино Скопинского района он не проживает, на связь с судебными приставами не выходит. Последнее место пребывания мужчины — село Успенское Скопинского района. В этом селе он также не проживает.