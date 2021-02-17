«Роснефть» провела пресс-конференцию, посвященную году науки и технологий

Специалисты «Роснефти» рассказали о масштабной научно-исследовательской работе, которая ведется по всем направлениям деятельности компании. На встрече отметили, что за год запатентовали 800 технологий, которые сейчас внедряются в производство.

«Роснефть» провела в Москве пресс-конференцию, посвященную году науки и технологий. Специалисты «Роснефти» рассказали о масштабной научно-исследовательской работе, которая ведется по всем направлениям деятельности компании.

На встрече отметили, что за год запатентовали 800 технологий, которые сейчас внедряются в производство.

«Технологическое лидерство — ключевой фактор конкурентоспособности на мировом нефтегазовом рынке. „Роснефть“ — один из ведущих игроков глобальной энергетики — видит своей целью развитие российского технологического суверенитета», — отметили в организации.

«Роснефть» занимается разработкой технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти. Организация построила более 1500 горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта, используя собственные технологии. «Роснефти» удалось дополнительно вовлечь в рентабельную разработку свыше 100 млн тонн ТРИЗ.

В 2020 году компания ввела в эксплуатацию девять горизонтальных скважин баженовской свиты, которые дали приток свыше 50 тонн в сутки. В «Роснефти» отметили, что это соответствует лучшим мировым практикам и превосходит прошлый отечественный опыт в 2-3 раза.

В организации заявили, что в компании создана своя линейка программного технологического обеспечения, благодаря чему были достигнуты такие результаты.

Отмечается, что в 2020 году 23 профильные компании получили 115 коммерческих и более 40 тестовых лицензий на право использования «РН-ГРИД», а также больше 50 академических лицензий передали двум вузам-партнерам Роснефти.

«В „Роснефти“ успешно функционирует крупнейший в Европе научный нефтегазовый коплекс, созданный для решения прикладных и фундаментальных задач отрасли. На сегодняшний день в составе научного комплекса компании — 34 научно-технологических центра, имеющих в штате свыше 20 тысяч квалифицированных сотрудников, из которых 800 человек — кандидаты и доктора наук», — рассказали в компании.

На базе Института геологии и разработки горючих ископаемых, основанного в 1935 году И.М. Губкиным, создан крупнейший в мире центр по геологическому сопровождению бурения сложных горизонтальных скважин. В «Роснефти» рассказали, что за год там работают больше 3000 скважин общей протяженностью 1 млн. 300 тысяч метров. Работа ведется в круглосуточном режиме и при необходимости перерасчета модели и траектории скважин, информация в течение 30 минут поступает на буровую. Накопленный экономический эффект от проведенных мероприятий уже превысил 1,5 млрд руб.

Одной из ключевых задач «Роснефти» назвали независимость от поставок импортных катализаторов.

«Собственные разработки компании не уступают сегодня зарубежным аналогам, а по ряду показателей̆ превосходят их. Один из ярких примеров — катализатор гидроочистки дизельных фракций HT-100RN, который̆, обеспечивает выработку дизельного топлива стандарта Евро-5», — рассказали в организации.

Также там сообщили об активном развитии направления цифрового керна. В конце прошлого года совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» была разработана первая версия программного комплекса, который позволяет оцифровать и получить трехмерные модели образцов пород из разных скважин. Отмечается, что благодаря «цифровому» подходу можно подбирать методы увеличения нефтеотдачи (МУН) для месторождений за счет «цифрового» тестирования большого количества (1000 и более) вариантов. В «Роснефти» объяснили, что эксперименты с реальным керном невозможны из-за ограниченного банка образцов для исследований, а также из-за колоссальных финансовых и временных затрат.

Библиотеку «Роснефти» пополнят образцы керна из самых северных на сегодня скважин, пробуренных на российском шельфе. Осенью 2020 года компания провела стратиграфическое бурение на севере Карского моря. В 2021 году работа продолжится в еще более сложных условиях Восточной Арктики.