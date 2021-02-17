Ритейл предупредил о росте цен на яйца и мясо птицы

Информацию подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Отмечается, что к такой ситуации привел запрос производителей повысить отпускные цены на продукцию на 10%.

Торговые сети предупредили Минпромторг о готовности повысить цены на яйца и мясо птицы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник на розничном рынке.

Информацию подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Отмечается, что к такой ситуации привел запрос производителей повысить отпускные цены на продукцию на 10%.

По словам председателя президиума АКОРТ Сергея Белякова, из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа, сократился объем продукции на рынке, также внутренние издержки птицеводов увеличились из-за роста стоимости кормовой базы и существенного сокращения поголовья.

Также Беляков назвал экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающим. Он отметил, что повышения в 10% сети пока не принимали.

В Минсельхозе добавили, что предпосылок для существенного роста цен на товары нет.