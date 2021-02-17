Путин предложил подумать над сертификатами на продукты для бедных

Владимир Путин предложил обсудить идею продовольственных сертификатов. Президент отметил, что над этой мерой социальной поддержки можно подумать, но сейчас она не так актуальна как в разгар эпидемии.

Владимир Путин предложил обсудить идею продовольственных сертификатов. Об этом сообщил «Коммерсант».

На встрече с руководителями фракций Госдумы президент отметил, что над этой мерой социальной поддержки можно подумать, но сейчас она не так актуальна как в разгар эпидемии.

Напомним, ранее Госдума предложила ввести продовольственные карточки для малоимущих, а Минпроторг направил предложение о перечислении нуждающимся деньги на продукты.