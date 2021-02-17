Путин назвал тяжелым вопрос о плате женщинам за отказ от аборта

Президент отметил, что женщинам нужно помогать, в том числе тем, которые воспитывают детей самостоятельно. По его словам, нужно для этого выделять «соответствующие ресурсы».

Президент Владимир Путин назвал вопрос о выплатах женщинам за отказ от аборта тяжелым. Об этом он сказал комментируя идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС .

«По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом», — сказал Путин.

Он предложил отдельно подумать об этом вопросе.

Президент отметил, что «надо делать все», чтобы побуждать женщину оставить ребенка, но «другими средствами».

Путин добавил, что такой «сложный морально-этический вопрос» не решается «так просто».

Президент отметил, что женщинам нужно помогать, в том числе тем, которые воспитывают детей самостоятельно. По его словам, нужно для этого выделять «соответствующие ресурсы».

«Просто так чего-то забирать, отдавать их в детские дома опять, потом решать все проблемы, которые с этим связаны — мне кажется, это довольно сложно, труднореализуемая вещь», — сказал Путин.