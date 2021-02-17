Путин назвал тяжелым вопрос о плате женщинам за отказ от аборта

Президент Владимир Путин назвал вопрос о выплатах женщинам за отказ от аборта тяжелым. Об этом он сказал комментируя идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает
«По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом», — сказал Путин.
Он предложил отдельно подумать об этом вопросе.
Президент отметил, что «надо делать все», чтобы побуждать женщину оставить ребенка, но «другими средствами».
Путин добавил, что такой «сложный морально-этический вопрос» не решается «так просто».
Президент отметил, что женщинам нужно помогать, в том числе тем, которые воспитывают детей самостоятельно. По его словам, нужно для этого выделять «соответствующие ресурсы».
«Просто так чего-то забирать, отдавать их в детские дома опять, потом решать все проблемы, которые с этим связаны — мне кажется, это довольно сложно, труднореализуемая вещь», — сказал Путин.