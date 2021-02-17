\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
-15°
Чтв, 18
-17°
Птн, 19
-18°
ЦБ USD 73.77 0.48 18/02
ЦБ EUR 89.08 0.14 18/02
Нал. USD 73.45 / 74.25 16:00
Нал. EUR 88.70 / 89.50 14:01
Новости
Коронавирус
Публикации
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
4 часа назад
792
Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи жил...
Разборки «по понятиям» с избиением конкурентов дубинкам...
Вчера 15:40
9 336
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
15 февраля 11:23
5 596
ЛХК «Спасск» возвращает лидерство, Евгений Карякин в двух шагах от «Кл...
Обзор 19-го тура НХЛ во второй группе «40+".
15 февраля 10:25
5 552
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
После гибели девочки на пожаре в Ульяновской области возбудили уголовное дело
В огне погибла 8-летняя девочка, ее матери удалось спасти сыновей в возрасте 2 и 13 лет. Расследование продолжается.

Во вторник, 16 февраля, в селе Молвино Тереньгульского района Ульяновской области произошел пожар. Сгорел жилой дом, сообщил сайт местного СУ СКР.

В огне погибла 8-летняя девочка, ее матери удалось спасти сыновей в возрасте 2 и 13 лет.

По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК, расследование продолжается.

Фото: СУ СК России по Ульяновской области, МЧС