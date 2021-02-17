После гибели девочки на пожаре в Ульяновской области возбудили уголовное дело
В огне погибла 8-летняя девочка, ее матери удалось спасти сыновей в возрасте 2 и 13 лет. Расследование продолжается.
Во вторник, 16 февраля, в селе Молвино Тереньгульского района Ульяновской области произошел пожар. Сгорел жилой дом, сообщил
В огне погибла 8-летняя девочка, ее матери удалось спасти сыновей в возрасте 2 и 13 лет.
По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК, расследование продолжается.
Фото: СУ СК России по Ульяновской области, МЧС