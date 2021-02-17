Почтовые отделения поменяют режим работы в Рязанской области
21 и 24 февраля отделения будут работать по обычному графику, 22 февраля — по расписанию субботы. 23 февраля — выходной во всех отделениях.
В субботу, 20 февраля, в Рязанской области почтовые отделения будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше. Об этом сообщили в «Почте России».
21 и 24 февраля отделения будут работать по обычному графику, 22 февраля — по расписанию субботы.
Отделение на улице Почтовой 20 февраля будет работать с 8:00 до 21:00, 22 февраля — с 9:00 до 18:00.
23 февраля — выходной во всех отделениях.
Уточнить график работы можно на