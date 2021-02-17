Ночью снег вывезут с шести рязанских улиц

За прошедшие сутки порядка 4 400 кубометров снега вывезли с улиц Ленина, Право-Лыбедской, Полонского, Николодворянской, Радищева, площади Ленина, Первомайского проспекта, проезда Завражнова, путепровода на улице Есенина.

В ночь на четверг, 18 февраля, снег вывезут с шести рязанских улиц. Об этом сообщили в мэрии .

Работы пройдут на улицах Краснорядской, Садовой, Горького (от улицы Есенина до улицы Краснорядской), Право-Лыбедской (от улицы Ленина до улицы Горького), Радищева (от улицы Право-Лыбедской до Бульварного переулка), Соборной, а также площади Соборной.

Рязанцев призвали не оставлять здесь машины на ночь, чтобы не мешать технике.

За прошедшие сутки порядка 4 400 кубометров снега вывезли с улиц Ленина, Право-Лыбедской, Полонского, Николодворянской, Радищева, площади Ленина, Первомайского проспекта, проезда Завражнова, путепровода на улице Есенина.

По обращениям в соцсетях 16 февраля расчистили переход на улице Зубковой у дома №18 корпус 1. В план по расчистке на 17 февраля внесены пешеходные переходы на улице Электрозаводской, лестница через ручей Быстрец между улицами Тимуровцев и Боголюбова и другие участки.