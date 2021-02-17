Налоговая служба получит доступ к банковской тайне физлиц

Владимир Путин в среду, 17 февраля, подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс. Теперь кредитные организации будут предоставлять в ФНС копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, копии договоров на открытие счетов, а также образцы подписей и печатей.

Владимир Путин в среду, 17 февраля, подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, которые существенно расширяют налоговикам доступ к банковской тайне физлиц.

Портал Finanz.ru пишет, что теперь кредитные организации будут предоставлять в ФНС копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, копии договоров на открытие счетов, а также образцы подписей и печатей.

Налоговики также смогут получить копии всех документов, которые клиенты приносят в банк. Банкам также придется раскрывать выгодоприобретателей по совершаемым операциям.

На передачу сведений банкам отводится три дня с момента запроса ФНС.