На окраине Рязани насмерть задавили женщину

56-летний житель Тульской области на автомобиле «КамАЗ» с полуприцепом на территории заправки при начале движения наехал на неустановленную женщину. Проводится проверка.

В среду, 17 февраля, в Рязани на 185 километре трассы М5 сбили неизвестную женщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, 56-летний житель Тульской области на автомобиле «КамАЗ» с полуприцепом на территории заправки при начале движения наехал на неизвестную женщину. Она погибла.

Проводится проверка.