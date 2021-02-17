Минобороны передаст в собственность Рязанской области земельные участки

Минобороны передаст в собственность Рязанской области земельные участки. Об этом в соцсетях сообщил региональный минтранс.

Минобороны передаст в собственность Рязанской области земельные участки. Об этом в соцсетях сообщил региональный минтранс.

Речь идет о дороге до поселка Сельцы в Рыбновском районе, на отсутствие которой пожаловались местные жители.

«Мы знаем о существующей проблеме. В настоящее время проводится работа по передаче земельных участков Минобороны в областную собственность, после чего сможем включить строительство автодороги „Шехмино — Сельцы“ в государственную программу „Дорожное хозяйство и транспорт“», — отметили в министерстве.