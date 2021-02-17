Мэрия: ежедневно в Рязани ломается около десяти троллейбусов и автобусов

Напомним, бывший начальник управления транспорта Рязани Андрей Михно покинул пост 15 февраля. Исполняющей обязанности назначена Ирина Черноусова, которая ранее занимала должность заместителя начальника управления по правовым вопросам.

В среду, 17 февраля, на заседании комитета гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности и. о начальника городского управления транспорта мэрии Ирина Черноусова рассказала, сколько троллейбусов и автобусов сходит с маршрутов.

Ежедневно на линиях планируется работа 102 троллейбусов и 80 автобусов. Но в среднем из-за поломки на работу не выходит 8-9 единиц техники.

«Если у предприятия есть возможность устранить неисправность в кратчайшие сроки, то автобусы и троллейбусы после ремонта в этот же день возвращаются на линию. Или выделяется резервный подвижной состав», — добавила и. о начальника городского управления транспорта.

Всего на балансе УРТ 188 троллейбусов и 80 автобусов. 36 автобусам уже более 20 лет, из-за износа их планируется списать.

В 2020 году из Москвы в Рязань передали 78 троллейбусов и 50 автобусов. Из «новых» троллейбусов в эксплуатации находится 23, остальные требуют капитальных вложений на восстановление.

Из переданных автобусов 41 прошли техническое обслуживание. Но из-за нехватки водителей 9 единиц техники находятся в резерве.

В настоящее время предприятие ведет набор водительского состава. По мере его укомплектования автобусы будут выходить на линии.

Напомним, бывший начальник управления транспорта Рязани Андрей Михно покинул пост 15 февраля. Исполняющей обязанности назначена Ирина Черноусова, которая ранее занимала должность заместителя начальника управления по правовым вопросам.