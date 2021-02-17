Любимов рассказал, когда в Рязанской области снимут ограничения

Глава региона отметил, что в течение последних полутора недель в регионе выявляют около 90 случаев заражения коронавирусом в сутки. Он ответил на вопрос, когда регион вернется к нормальной жизни.

В среду, 17 февраля, на встрече с рязанской молодежью губернатор Николай Любимов сообщил о скором снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Глава региона отметил, что в течение последних полутора недель в регионе выявляют около 90 случаев заражения коронавирусом в сутки.

«Если тенденция сохранится, то продлевать ограничения, надеюсь, долго не придется. Но ориентируемся мы на рекомендации специалистов Роспотребнадзора. Вакцинация тоже играет роль. Думаю, к лету регион вернется к полноценной жизни», — сказал Любимов.