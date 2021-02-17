Госдума приняла закон о штрафах за незаконную агитацию на выборах

Госдума в третьем чтении приняла закон, увеличивающий штрафы за незаконную агитацию на выборах. Об этом передает
Изменения вносятся в статью КоАП о проведении предвыборной агитации.
Согласно документу, штрафы за незаконную агитацию на выборах и референдумах выросли как минимум в пять раз. Речь идет об агитации в период, не установленный законом или местах, где она запрещена.
Также штрафами будет наказываться изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах и их размещение без разрешения владельцев или собственников.
Штрафы для граждан составят от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч.
Также Госдума приняла закон, разрешающий обращаться ЦИК и региональным избиркомам в Роскомнадзор с требованием удалить в интернете незаконную агитацию.