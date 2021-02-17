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Беременная рязанка упала в маршрутке
Инцидент произошел утром в среду, 17 февраля. Женщина упала в маршрутке №41.

Беременная рязанка упала в маршрутке. Инцидент произошел утром в среду, 17 февраля, сообщил супруг женщины в соцсети.

Женщина упала в маршрутке №41 с госномером У290ТА.

«В маршрутке невозможно ездить, задняя площадка скользкая, один лед, просто каток. Сегодня подскользнулась жена и ушибла ногу, и при этом еще она беременна», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что после произошедшего его супруга пошла в больницу. Он отметил, что «все обошлось».